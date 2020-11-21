العراق يسجل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 533555 إصابة وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11925 , فيما تم تسجيل 2646 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 463040 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 58590 مصاباً، منهم 366 في العناية المركزة .