السنغال تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت السنغال 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات بلغ 15835 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 329 حالة.