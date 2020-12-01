إيطاليا تسجل 19350 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية, 785 حالة وفاة و 19350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وأوضحت الصحة الإيطالية في بيان اليوم, أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 56361 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى1,620,000.