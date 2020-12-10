الجزائر تسجل 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 90579 إصابة وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم , أنها سجلت أيضاً 10 حالات وفاة ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2564 وفاة, فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 59135 حالة.