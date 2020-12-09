الجزائر تسجل 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء إلى 90014 إصابة وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجلت أيضا 15 حالة وفاة بالفيروس ، ليصل عدد الوفيات إلى 2554 حالة وفاة.