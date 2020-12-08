لبنان تسجل 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 139135 إصابةً. وأوضحت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 93100، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1129 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة.