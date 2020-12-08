فلسطين تسجل 19 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 حالة وفاة، و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و1429 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 76.6%، في حين جاءت نسبة الوفيات بـ 0.8% .