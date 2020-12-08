العاهل المغربي يأمر باعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة
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العاهل المغربي يأمر باعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة

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العرب اليوم - العاهل المغربي يأمر باعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة

لقاح فيروس كورونا
الرباط _ العرب اليوم

العاهل المغربي يأمر باعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة

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المصدر :

Sky News Arabia | سكاي نيوز عربية

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العاهل المغربي يأمر باعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة العاهل المغربي يأمر باعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة



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