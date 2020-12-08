المغرب تسجل 2900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2900 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 384 ألف و088. وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 6370، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 337 ألف و719.