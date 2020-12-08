تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز المليونين ونصف المليون إصابة بتسجيلها 26097 إصابة مقابل 28142 إصابة في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة الى مليونين و515 ألفا و9 إصابات وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن ارتفاع في الوفيات بكورونا بتسجيلها 562 حالة وفاة مقابل 456 وفاة يوم أمس لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 44159 حالة وفاة وتماثل 24938 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و981 ألفا و526 شخصا مع بقاء 489 ألفا و324 حالة نشطة بالاضافة الى اجراء أكثر من 80 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في روسيا، بينها 323 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الماضية وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو في وقت سابق، حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V "، في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.