كوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 38,775. وانخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى أقل من 600 إصابة بعد أن تجاوز حاجز الـ600 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

