أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ، تسجيل 20317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 376 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ،ستة ملايين و623911 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 177317 ​​​. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 5.8 مليون مريض بعد شفائهم. وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.