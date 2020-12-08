روسيا تعرض على باكستان تزويدها بلقاح فيروس كورونا

عرضت روسيا على باكستان تزويدها باللقاح الذي تم تطويره في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن وزارة الخارجية الباكستانية تلقت هذا العرض مرفقاً ببيانات البحث والتجارب السريرية للقاح من السفارة الروسية في إسلام آباد وذكرت أن التجارب السريرية التي أجريت على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" قد أثبتت بأنه فعّال بنسبة 95 % وأرخص نسبياً من اللقاحات الأخرى، وأنه لا يحتاج إلى أي متطلبات تخزين خاصة، مثل لقاح "فايزر" ولقاح "بيونتيك"، بحيث أنه سهل النقل والتخزين ويظل ساري المفعول لخمسة أيام في الثلاجة العادية.

وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة فيصل سلطان قد صرح أمس الاثنين أن بلاده تتفاوض مع الصين وروسيا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً أن الحكومة الباكستانية تسعى لتأمين هذا اللقاء في أسرع وقت ممكن، وأن المفاوضات جارية مع دول أخرى إلى جانب الصين وروسيا، معرباً عن أمله في حصول باكستان على اللقاح في الفترة ما بين شهر يناير ومارس المقبلين، وسيتم إعطاء اللقاح في المرحلة الأولى للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن.