روسيا تسجل 562 وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 562 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 456 في الإحصائية السابقة، فيما تراجع عدد الإصابات الجديدة من أكثر من 28 ألفا أمس إلى 26097 اليوم.