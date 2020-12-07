روسيا تسجل 28142 إصابة و456 وفاة جديدة بكورونا

تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى 28142 اليوم الاثنين بعد تجاوزها 29 ألفا أمس، فيما حافظ معدل الوفيات على استقراره مع تسجيل 456 حالة اليوم مقابل 457 الأحد.