ألمانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفا و332 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية وبحسب بيانات المعهد، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و 183 ألفا و655 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 18 ألفا و919 حالة، وبلغ عدد المتعافين نحو 863 ألفا و300 حالة.