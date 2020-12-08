الجزائر تسجل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 89416 إصابة. وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجلت أيضاً 12 حالة وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 2539 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 58146 حالة.