إسبانيا تسجل 84287 إصابة بكورونا في مطلع الأسبوع في زيادة قياسية

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن البلاد سجلت زيادة قياسية في إصابات فيروس كورونا في مطلع الأسبوع وأن عدد الحالات الجديدة المسجلة خلال الأربعة عشر يوما الماضية ارتفع إلى 689 من بين كل مئة ألف من السكان مقابل 575 من بين كل مئة ألف يوم الجمعة. وأظهرت البيانات رصد قرابة 84300 حالة جديدة منذ يوم الجمعة وهو ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مليونين و336451 حالة. وزاد عدد الوفيات 455 خلال نفس الفترة ليرتفع الإجمالي إلى 53769 وفاة.