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إسبانيا تسجل 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - إسبانيا تسجل 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
مدريد ـ العرب اليوم

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 235 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,252,164 إصابةً، في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً.

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إسبانيا تسجل 40197 إصابة جديدة بفيروس كورونا إسبانيا تسجل 40197 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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