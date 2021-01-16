إسبانيا تسجل 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 235 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,252,164 إصابةً، في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً.