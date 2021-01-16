قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي أليكس آزار يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ليس لديها مخزون احتياطي من لقاحات "كوفيد-19".وأضاف آزار في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز": "نحن واثقون من أنه سيكون هناك ما يكفي لتوفير جرعة ثانية من اللقاح للناس".وصرح الوزير بأنه واثق من أن الإنتاج المستمر سيكون قادرا على تلبية احتياجات الجرعات الثانية من اللقاح.