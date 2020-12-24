إسبانيا تسجل 126 وفاة و 12662 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إسبانيا 126 حالة وفاة و 12662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2854951 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 49824 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.