الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

رصدت السلطات الصحية في الدنمارك 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في أجزاء من بريطانيا وأوضح معهد المصل الدنماركي المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في البلاد في تقرير أن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 نوفمبر و19 ديسمبر وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من بريطانيا حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس.