التشيك تسجل 14054 إصابة جديدة بكوفيد-19

سجلت التشيك 14054 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية وأوضحت وزارة الصحة بالتشيك اليوم أن مجموع الحالات المسجلة بلغت 660461 إصابة منذ بدء الجائحة, مشيرةً إلى أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 10776 حالة وفاة وأعلنت الحكومة أمس أنها سترفع مؤشر الخطر لأعلى مستوى بدءا من الأحد القادم، مما يعني تشديد القيود بما في ذلك إغلاق المتاجر غير الأساسية ورحلات التلفريك بأنواعه وتشديد قواعد حظر التجول والتجمع.