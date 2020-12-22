تسجيل 1704 إصابات جديدة في باكستان بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 460672 حالة، منها 40261 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 1852 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 410937 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 82 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9474 حالة وفاة.