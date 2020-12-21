تسجيل 1792 إصابةً جديدةً في باكستان بكورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 458968 حالةً، منها 40491 حالةً نشطةً وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجل 1680 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 409085 حالةً منذ ظهور الفيروس في باكستان، مضيفًا أنه سجل 62 وفاةً، ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 9392 حالةً.