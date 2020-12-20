باكستان تسجل 2615 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2615 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 457288 حالة، منها 40553 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 2904 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 407405 حالات ، فيما تم تسجيل 80 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9330 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في باكستان.