ليبيا تسجل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ليبيا 788 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 7 أشخاصٍ خلال الـ24 ساعة الماضية وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 94560 حالةً، فيما وصل عدد الوَفَيَات 1353 حالةً حتى الآن.