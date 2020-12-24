فرنسا تسجل 21634 إصابة جديدة بكورونا و292 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 21634 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات. وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية أنه تم تسجيل 292 وفاة جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.