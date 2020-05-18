وزارة الصحة الفرنسية تعلن عن تسجيل 483 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات ودور الرعاية خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 28 ألفا و 625 وفاة