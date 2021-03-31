بريطانيا تسجل 4052 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 4052 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 43 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,345,788 وإجمالي الوفيات 126,713.