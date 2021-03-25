بريطانيا تسجل 6397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 6397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 63 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,319,128 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,445 وفاة.