بريطانيا تسجل أكثر من 3400 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 3402 إصابتين و52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19".وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3402 مقابل 4479 الخميس، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4353668 حالة.وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 52 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 51 الخميس، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126816 شخصا.