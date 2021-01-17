بريطانيا تسجل 38598 إصابة جديدة بكورونا في أدنى حصيلة منذ ديسمبر

سجلت بريطانيا 38598 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وهو أدنى عدد إصابات بالفيروس منذ 27 ديسمبر الماضي.

ورصدت كذلك 671 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من تأكد الإصابة بالفيروس. وكانت بريطانيا سجلت أمس السبت 41346 إصابة و1295 وفاة.