الهند تسجل 30006 إصابات جديدة بكورونا

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 30006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و442 وفاة. وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 9826775 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 142628 حالة.