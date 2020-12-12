ألمانيا تسجل 28438 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28438 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و300516 إصابة وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 21466 حالة بعد تسجيل 496 وفاة جديدة.