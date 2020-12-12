إصابات كورونا حول العالم تتجاوز ال70 مليونا

تجاوزت حالات الإصابة بوباء كوفيد - 19 بالعالم، الـ70 مليون حالة، وفق جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى وأظهرت بيانات الجامعة أن عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم وصل إلى 70 مليونا و538 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة أكثر من 1.58 مليون حالة وفاة بجميع أنحاء العالم.