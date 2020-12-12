الأرجنتين تسجل أكثر من 7 الاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل 7112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد حاجز مليون و490 ألف إصابة وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 7112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، و178 حالة وفاة" كما سجلت الوزارة تعافي 1,324,792 مصابا بفيروس كورونا وسجلت الأرجنتين أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد في 3 مارس الماضي. وتطبق البلاد منذ 20 مارس قيود الحجر الصحي.

المصدر: تاس