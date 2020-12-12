روسيا تسجل 28137 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28137 إصابة جديدة بفيروس كورونا و560 وفاة وأوضحت السلطات الصحية الروسية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و625848 حالة، فيما زاد إجمالي الوَفَيَات ليصل إلى 46453 وفاة.