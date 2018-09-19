اضرار الافراط في تناول البصل منها زيادة النزيف

يفضل البعض الإفراط فى تناول البصل، أو الحرص أثناء الطهى فى أن يكون البصل أحد مكونات الوجبة الغذائية التى يقوم بإعدادها، مما قد يسبب اضرار صحية، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " webmd".

يحتوي البصل على مواد كيميائية تعمل على تقليل التورم، وضيق الرئة لدى الأشخاص المصابين بالربو ، وتخفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، بالإضافة إلى إن البصل يعمل على علاج بعض المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، وانقاص الوزن وتحسين مستويات الكوليسترول والسكر فى الدم، ووقاية من متلازمة تكيس المبايض، وكذلك الوقاية من سرطان البروستات.

اضرار البصل



ويساعد البصل أيضاً فى العلاج والوقاية من مشاكل صحية، مثل :

- الربو.

- اضطراب المعدة .

- ارتفاع درجة حرارة الجسم .

- نزلات البرد.

- سعال.

-التهاب في الفم والحلق.

- الجروح.

- فقدان الشهية.

- تصلب الشرايين .

اضرار الإفراط فى تناول البصل :

يعتبر البصل آمن عندما يأكل عن طريق الفم، لكن عندما يوضع مستخلص البصل على الجلد، قد يسبب بعض الآثار الجانبية، مثل تهيج الجلد أو الإكزيما، وعند الإفراط فى تناوله قد يسبب الشعور بألم في المعدة.

اضرار البصل6

الحمل والرضاعة:

لا توجد معلومات موثوقة حول سلامة تناول البصل كدواء فى حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية، لذلك يفضل تجنب استخدام البصل بكميات كبيرة.

اضطراب النزيف:

البصل قد يزيد من خطر النزيف عند تناوله كدواء، لذلك لاينصح بإستخدام كميات من البصل أو مستخلصات طبية إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف.

مرض السكري:

قد يقلل البصل من نسبة السكر في الدم، لذلك يجب على مرضى السكرى، استخدم البصل تحت اشراف طبيب.

عسر الهضم:

يجب على المرضى الذين يعانون من عسر الهضم، تجنب الإفراط فى تناول البصل، حتى لا يزيد من أعراض عسر الهضم.

الجراحة:

البصل قد يبطئ تخثر الدم ويخفض نسبة السكر في الدم، و نظريا، قد يزيد البصل من خطر النزيف بعد العمليات الجراحية.