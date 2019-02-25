محاكمة الفنانة التركية دنيز جكير بتهمة التحريض على العداوة والعنصرية

يبدو أن قضية الفنانة التركية دنيز جكير مع الفتيات المحجبات اشتعلت مجدداً، فبعد أن قررت المحكمة اغلاق القضية لعدم كفاية الأدلة، تقدمت الفتيات المحجبات باعتراض، واستأنفت الحكم، ونجحن في تقديم أدلة جديدة، اقنعت المحكمة بإعادة فتح القضية.

تفاصيل القصة تعود إلى ليلة التقت فيها الممثلة التركية دنيز بالنساء اللاتي قدمن بمقاضاتها في أحد المطاعم، حيث توجهت لهن الفنانة وهي في حالة سُكر قائلة: «ماذا تفعلن هنا؟.. هل نحن في السعودية؟»، وذلك بحسب رواية النساء أصحاب القضية.

دنيز نفت هذه الرواية في بيان رسمي، أكدت فيه أنها لم تتعرض لهن إلا بعد أن اظهرن استياء من التصوير، حيث كانت تحتفل الفنانة بعيد ميلاد أحد أصدقائها، وبالطبه كانت تلتقط صوراً تذكارية مع أصدقائها، لافتة إلى أن نقاش سريع دار بينها وبينهن، ولكن خارج إطار مظهرهن.

المحكمة التركية قبلت اعتراض النساء المحجبات، اللاتي اتهمن الفنانة التركية بالتحريض على العداوة والكراهية، حيث شهد اثنان من العاملين في المطعم مع النساء المحجبات ضد الفنانة التركية، كما ظهرت تسجيلات صوتية وصور تتعلق بالحادثة تبين منها أن حال دنيز وتعبيراتها وحركاتها لا تتطابق مع تصريحاتها.

من ناحية أخرى، تشارك دنيز جكير حالياً في بطولة مسلسل جديد بعنوان «الغنيمة» أمام النجم التركي أركان بتككيا.