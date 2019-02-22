الفنانة اللبنانية ليال عبود تتعرض لحادث مروع

تعرضت الفنانة اللبنانية ليال عبود لحادث سير مروع في منطقة برح رحال بجنوب لبنان، نُقلت على إثره للمستشفى.

سيارة ليال تعرضت لأضرار جسيمة، حيث تحطم الجزء الأمامي منها، في الوقت الذي اصيبت فيه الفنانة اللبنانية ببعض الرضوض المتفرقة في الجسم، حيث خرجت من المستشفى بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، على أن تمكث في منزلها لفترة للراحة، تعود بعدها لاستئناف نشاطها الفني.

يُذكر أن آخر حفل غنائي احيته ليال، كان بمناسبة عيد الحب في أحد مطاعم بيروت، وفيه تألقت الفنانة اللبنانية بفستان أحمر أنيق.

من ناحية أخرى، طرحت ليال عبود كليب جديد لأغنية بعنوان «يا عنب يا مشمش»، وهي من كلمات فادي مرجان، ألحان وتوزيع علي حسون، والكليب من إخراج أحمد المنجد، ويأتي ذلك بعد الديو الغنائي الذي شاركت فيه ليال، الفنان اللبناني «على الديك» لأغنية «المجانين» من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع روجيه ابي عقل.