يصور النجم الكوميدى بيومى فؤاد مشاهده الخارجية من فيلمه الجديد الذى يحمل عنوان "بكرة" فى منطقة الزمالك، من إخراج شادي أبو شادي والذى يمثل التجربة الإخراجية الأولى، ومن المقرر أن ينتهى من التصوير خلال الشهر الجارى، وتجمع المشاهد بينه وبين مجموعة من الوجوه الشابة.

فيلم "بكرة" هو اسم المبدئى للفيلم من بطولة بيومى فؤاد، ومحمود فارس، وميدو عادل، وتونى ماهر، ويوسف وليد يوسف، وأحمد سلطان، وعدد كبير من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

ويعرض لبيومى فؤاد حالياً فيلم "خيال مآته" مع النجم أحمد حلمى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى ويشارك فى بطولته منة شلبى وخالد الصاوى وحسن حسنى ولطفى لبيب وأنعام سالوسة ورشوان توفيق وياسر الطوبجى.