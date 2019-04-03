يشارك الفنان بيومى فؤاد فى فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى ويقدم شخصية متعددة المهن، فنجده سفرجى وميكانيكى وجناينى وغيرها من المهن الوظيفية، وتربطه ضمن أحداث الفيلم علاقة وطيدة مع الفنان أحمد حلمى ويعد من أقرب الشخصيات الى قلبه.

بيومى فؤاد قال إن أحداث فيلم "خيال مآتة" تدور فى إطار كوميدى اجتماعى جديد لم يقدم من قبل، وأتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن النقاد والجمهور، لأنه يحتوى على وجبة فنيه دسمة