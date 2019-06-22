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اهتمامات الصحف التونسية السبت

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف التونسية السبت

الصحف التونسية
تونس - العرب اليوم


اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالعلاقات التونسية الأمريكية في ظل الاستعدادات الجارية للدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين المنتظر عقدها خلال الفترة القليلة القادمة بواشنطن .

ورصدت محليا أيضا تواصل المشاورات داخل الأحزاب السياسية في تونس لتحديد ملامح القائمات للانتخابات التشريعية القادمة المقررة خلال شهر نوفمبر القادم.

وتابعت صحف السبت تواصل المسيرات السلمية التي شهدتها العديد من المحافظات الجزائرية في جمعتها الـ 18 والتي تطالب بالتغيير وبإصلاحات عميقة في تسيير شؤون البلاد.

ونقلت في الشأن الليبي تصريحات قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أكد فيها مواصلة العملية العسكرية التي يشنها للسيطرة على طرابلس رافضا المبادرة السياسية التي طرحها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج لحل الأزمة في البلاد.

وتناولت توجه مليون ونصف المليون ناخب في موريتانيا اليوم لانتخاب رئيس للبلاد من بين ستة مرشحين لخلافة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز .

وأخبرت عن تجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش السوري وبين المجموعات المسلحة على محور بلدة الجلمة بريف حماة الشمالي الغربي أوقع العشرات من القتلى والجرحى .

وعرجت على الشأن العراقي حيث أخبرت عن مقتل وإصابة العشرات في تفجير انتحاري امس في أحد المساجد في شرقي العاصمة العراقية بغداد .

وتناولت في مواضيع أخرى نبأ تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لحظة التنفيذ عن ضربات عسكرية وافق عليها ضد إيران , ومقتل العشرات من الأشخاص في حريق اجتاح مستودعا لعب الكبريب في إندونيسيا , وتواصل مسيرات العودة في فلسطيني بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات .

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