اهتمامات الصحف المصرية الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية إتمام تشييد مدن الجيل الرابع في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر، وأهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لاكتشاف المواهب وإعداداها لأعلى المستويات الرياضية العالمية.

وأخبرت عن استعادة الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مواقع شمال محافظة الضالع، فضلاً عن استعادة السيطرة على عدد من المرتفعات والمواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وواكبت استئناف المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أمس المفاوضات في الخرطوم، بعد توقف دام أسبوع، لبحث الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالفترة الانتقالية.

ونوّهت إلى إعلان السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" في التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة أن إسرائيل قتلت 60 طفلاً فلسطينيًا العام الماضي.

وتابعت زيارة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي إلى واشنطن على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع نظيره الأمريكي مارك إسبر لمناقشة تعزيز التعاون العسكري ،مبرزة إعلان البنك الدولي استعداداه لتمويل نقل غاز شرق المتوسط إلى مصر.