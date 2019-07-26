اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في أعقاب اجتماع القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، إننا لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدًا بالقدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل، مؤكدا على أن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي الفلسطيني.

وسلطت الضوء على تحذيرات رئيس الوزراء الفلسطيني، من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية كما حدث في واد الحمص إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.

وأولت اهتماما بتصرّيحات الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي التي أدلى بها أمس الخميس بأن الأمين العام أنطونيو غوتيرش يشجب الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحثّ إسرائيل على التوقف عن سياسة هدم البيوت وخاصة في مدينة القدس.

وأوردت صحف اليوم خبر تأكيدات مركز حقوق الانسان "بتسيلم" أن مئات الفلسطينيّين الذين استشهدوا وآلاف جُرحوا جرّاء سياسة إطلاق النّار التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المتظاهرين المشاركين بـ "مسيرات العودة" حدود قطاع غزة المحاصر مخالفة للقانون وتسببت بقتل أبرياء دون ذنب ودون ان يشكلوا على جيش الاحتلال أي خطر.

وتحدثت صحف فلسطين عن البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليابانية الذي أعربت عن قلق حكومة اليابان العميق إزاء قيام السلطات الإسرائيلية بهدم حوالي 10 مبانٍ يملكها فلسطينيون في واد الحمّص بصور باهر.

وتابعت صحف اليوم اقتحام العشرات من المستوطنين اليهود وعبر مجموعات صغيرة ومتلاحقة باحات المسجد الاقصى، ونفذوا جولاتهم الاستفزازية في أرجاء المسجد واستمعوا الى شروحات حول "الهيكل المزعوم".

وفي الشأن العربي اهتمت صحف اليوم بإعلان رئاسة الجمهورية التونسية، أمس الخميس، وفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري في تونس العاصمة.