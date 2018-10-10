أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بأعمال قمة مجموعة الستة لوزراء الداخلية بالدول الأوروبية الستة الكبار، التي انعقدت بمدينة ليون الفرنسية بمشاركة المغرب والولايات المتحدة إلى جانب الدول الأوروبية الستة لمناقشة موضوعي الإرهاب والهجرة.

وتطرقت إلى الدعم المغربي المتواصل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة في هذا الصدد إلى وصول ثلاث طائرات مغربية إلى مطار قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بالمساعدات الإنسانية التي سيتم نقلها برًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

وتناولت صحف الأربعاء الوضع في القدس مع استمرار اقتحام عشرات المستوطنين اليهود، لباحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأخبرت عن العملية التي شنتها القوات المصرية ضد العناصر الإرهابية في سيناء التي أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين وثلاثة من عناصر الجيش.

وأبرزت الصحف نبأ أن المنطقة العازلة في محيط إدلب السورية أصبحت شبه خالية من السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل المعارضة سحب الجزء الأكبر منه، عقب انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي.

وتابعت التطورات السياسية في ليبيا، حيث عبرت الأمم المتحدة عن دعمها لحكومة الوفاق الوطني بعد التعديلات.

وواصلت صحف المغرب تغطيتها للزلزال العنيف الذي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وتصريح السلطات المحلية أن الحصيلة ارتفعت إلى ألفي قتيل حتى الآن، وأنها مرشحة لمزيد من الارتفاع.