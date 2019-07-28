اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد
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اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد

الصحف الباكستانية
إسلام أباد - العرب اليوم


أبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء الهجوم المسلح الذي استهدف دورية للجيش الباكستاني عبر الحدود من داخل أفغانستان وأدى إلى مقتل ستة جنود باكستانيين، والهجوم المسلح الذي استهدف القوات شبه العسكرية في إقليم بلوشستان وأدى إلى مقتل ضابط وثلاثة جنود آخرين.
واهتمت باستنكار القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية للهجومين على القوات المسلحة واعتبرته محاولة من أعداء باكستان لتقويض جهودها الجارية لدعم السلام في المنطقة.
وتناقلت ترحيب الصين بعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأداء دور الوساطة بين باكستان والهند لحل القضية الكشميرية.
وأخبرت عن توجه العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية نحو التحسن بشكل سريع بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى واشنطن الأسبوع الماضي.
وتطرقت إلى الخسائر البشرية التي سببتها سلسلة الأمطار الغزيرة في أنحاء مختلفة من باكستان إلى جانب الخسائر التي سببتها السيول في الممتلكات.
وأشارت إلى تشديد السلطات الباكستانية الرقابة على التعاملات المالية لتجفيف منابع تمويل التنظيمات المحظورة.
إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، والجهود الجارية لإنجاح عملية السلام الأفغانية.

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اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد



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