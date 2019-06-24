اهتمامات الصحف العراقية الاثنين



اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالجلسة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب العراقي للتصويت على المرشحين لشغل المقاعد الوزارية الأربعة الشاغرة " الدفاع والداخلية والتربية والعدل"، منوهة باستمرار تباين وجهات النظر بشأن المرشحين حتى الآن.

وأشارت صحف الاثنين في هذا المجال، إلى الجلسة التي من المقرر أن يعقدها مجلس ‏النواب اليوم، والمكرسة لحسم هذا الملف الشائك والمثير للجدل, فضلاً عن ملف المرشحين لشغل الدرجات الخاصة والمناصب التي تدار وكالة, منوهة برفع المجلس فقرة استكمال ‏الكابينة الوزارية من جدول أعمال الجلسة الماضية بسبب عدم إرسال الحكومة أسماء المرشحين لشغل هذه المناصب.

وتابعت الجدل الدائر بين الكتل السياسية العراقية بشأن قانون ‏المحكمة الاتحادية العليا المعروض على مجلس النواب للتصويت, مبرزة الآراء المختلفة حول بعض فقراته لاسيما تلك المتعلقة بتوصيف وتحديد دورالخبراء والفقهاء في مجلس مفوضية المحكمة.

وعرجت صحف العراق، على تطورات الشأن السياسي الداخلي العراقي, متوقعة إعادة تشكيل خارطة التحالفات السياسية في البلاد على خلفية انسحاب عمار الحكيم من رئاسة تحالف الإصلاح والإعمار، يوم أمس.