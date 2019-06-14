اهتمامات الصحف التونسية الخميس

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على إدانة العديد من الدول استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأخبرت صحف اليوم ، عن مُثُول رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أو يحي أمام المحكمة العليا في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع ، يأتي ذلك فيما تتواصل الاحتجاجات في الجزائر للمطالبة بالقطع مع رموز النظام السابق.

وأشارت في الشـأن الليبي إلى سلسلة اللقاءات التي يجريها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع أطراف النزاع من أجل التوصل إلى حلول سياسية عاجلة وحقن الدماء.

وأوردت صحف الخميس مطالبة العديد من المراقبين الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المحتجين في السودان.

واهتمت محلياً بتصريحات لوزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أكد فيها أن انتخاب تونس للمرة الرابعة في تاريخها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي من شأنه أن يترتب عنه التزامات دبلوماسية هامة وانتظارات وطنية كبرى مما يتطلب حشد كل الطاقات الوطنية لدعم توجهات الدبلوماسية التونسية.